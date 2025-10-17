Visite du chantier d’Extension du SDIS de Mimet Sdis Mimet Mimet

Visite du chantier d’Extension du SDIS de Mimet Sdis Mimet Mimet vendredi 17 octobre 2025.

Visite du chantier d’Extension du SDIS de Mimet Vendredi 17 octobre, 14h30 Sdis Mimet Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:00:00

Fin : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:00:00

Exceptionnellement, le SDIS de Mimet vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2025 !

Venez découvrir le chantier d’extension et de modernisation du centre de secours, un équipement essentiel au maillage territorial des Bouches-du-Rhône.

Accompagnés par les équipes de maîtrise d’œuvre, vous découvrirez les coulisses de la construction d’un bâtiment fonctionnel, durable et au service des sapeurs-pompiers et des habitants.

Une occasion rare de comprendre comment se conçoit et se réalise l’architecture publique au plus près du terrain.

Sdis Mimet Mimet Mimet 13105 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0650894757 Exceptionnellement, le SDIS de Mimet vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture pour découvrir le chantier de l’extension et de la modernisation de son centre de secours.

Implanté au cœur du territoire, le centre de Mimet assure la couverture opérationnelle d’un vaste secteur entre Gardanne, Gréasque et la vallée de l’Arc. Ce projet d’agrandissement et de mise à niveau de ses équipements vise à améliorer les conditions d’intervention et d’accueil des sapeurs-pompiers, tout en répondant aux besoins croissants du territoire.

Une visite pour découvrir l’architecture d’un bâtiment fonctionnel, durable et au service de la sécurité de tous. Accès en véhicule possible, stationnement sur place gratuit. Le site est également desservi par les lignes de bus locales (arrêt à proximité du centre de secours).

Exceptionnellement, le SDIS de Mimet vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2025 !

©studio Miha