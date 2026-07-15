Visite du chantier du Batial/couvent, Batial Couvent, Munster
samedi 19 septembre 2026 · Batial Couvent · Munster
Informations pratiques
Visite du chantier du Batial/couvent 19 et 20 septembre Batial Couvent Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Thomas Weulersse et Pascal Laemmel se sont lancés dans un projet d’ampleur : redonner vie à l’Abbaye de Munster !
Rendez-vous directement au Batial.
Batial Couvent 13 place du marché 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est
Thomas Weulersse et Pascal Laemmel se sont lancés dans un projet d’ampleur : redonner vie à l’Abbaye de Munster ! > Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 11h et de 14h à 19h.…
© Ville de Munster
À voir aussi à Munster (Haut-Rhin)
- Club vosgien Sondernach Petit Ballon Munster 10 septembre 2026
- Ensemble musical Munster 12 septembre 2026
- Fête de la transhumance et de la tourte Munster 13 septembre 2026
- Club Vosgien La Transhumance Munster 13 septembre 2026
- Les mercredis du Parc Balade découverte des plantes sauvages Munster 16 septembre 2026