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Visite du chantier du Batial/couvent, Batial Couvent, Munster

samedi 19 septembre 2026 · Batial Couvent · Munster

Visite du chantier du Batial/couvent, Batial Couvent, Munster

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Batial Couvent
Adresse
13 place du marché 68140 Munster
Ville
68140 Munster
Département
Haut-Rhin

Visite du chantier du Batial/couvent 19 et 20 septembre Batial Couvent Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Thomas Weulersse et Pascal Laemmel se sont lancés dans un projet d’ampleur : redonner vie à l’Abbaye de Munster !
Rendez-vous directement au Batial.

Batial Couvent 13 place du marché 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est
Thomas Weulersse et Pascal Laemmel se sont lancés dans un projet d’ampleur : redonner vie à l’Abbaye de Munster ! > Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 11h et de 14h à 19h.…

© Ville de Munster

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