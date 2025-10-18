Visite du chantier du dojo de Domagné Domagné Domagné

Visite du chantier du dojo de Domagné Domagné Domagné samedi 18 octobre 2025.

Visite du chantier du dojo de Domagné Samedi 18 octobre, 09h30 Domagné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00+01:00 – 2025-10-18T12:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00+01:00 – 2025-10-18T12:30:00+01:00

Deux créneaux de visites

09h30 à 11h00

11h00 à 12h30

Domagné Parking du parc du miniature Claret à Domagné Domagné 35113 Domagné Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/visite-du-chantier-du-dojo-de-domagne-jna-2025-1759241799 »}]

Deux créneaux de visites

© CAU35