Visite du chantier du fournil de Latingy, 147 rue du Bois Minet (face au pigeonnier) 45430 Mardié, Mardié
Visite du chantier du fournil de Latingy, 147 rue du Bois Minet (face au pigeonnier) 45430 Mardié, Mardié dimanche 28 juin 2026.
Visite du chantier du fournil de Latingy Dimanche 28 juin, 09h30 147 rue du Bois Minet (face au pigeonnier) 45430 Mardié Loiret
Événement gratuit sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
- Visite du chantier de restauration du fournil
- Démonstration d’enduit et de peinture naturelle
- Balade à pied ou à vélo au bord de la Loire
- A partir de 15h visite d’une collection d’outils anciens et d’objets témoins de la vie domestique rurale (169 rue Pierre et Marie Curie 45430 Mardié)
147 rue du Bois Minet (face au pigeonnier) 45430 Mardié 147 rue du Bois Minet Mardié 45430 Loiret Centre-Val de Loire
Visite du chantier-école
JMG