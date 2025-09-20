Visite du chantier du futur espace aquatique de Dinan Agglomération : ouverture au 1er trimestre 2026 JEP 2025 – Chantier Dinan – Piscine de centralité Dinan

200 personnes maximum simultanément dans le bâtiment

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération met à l’honneur son futur équipement structurant : l’espace aquatique de Dinan Agglomération

Ces visites libres du chantier de la future piscine permettront aux habitants de découvrir les coulisses de ce projet, d’en apprendre davantage sur les installations et de se projeter dans ce futur espace sportif et de bien-être. Des agents de l’agglomération seront à disposition pour répondre aux questions du grand public.

Plus d’infos sur www.dinan-agglomeration.fr

JEP 2025 – Chantier Dinan – Piscine de centralité rue du capitaine Hesry 22100 Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne https://www.dinan-agglomeration.fr/projets/piscine-de-centralite/

@Dinan Agglomération