Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon Rue des Tulipes Parthenay

Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon Rue des Tulipes Parthenay samedi 27 septembre 2025.

Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon

Rue des Tulipes Futur pôle enfance de Parthenay-Gâtine Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre du Mois de l’architecture, venez visiter le chantier du Pôle enfance Maurice Caillon, bâtiment dont l’inauguration est prévue fin novembre !

Organisées par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, maître d’ouvrage de ce projet, ces visites seront animées par l’architecte Pablo Ocampo, du cabinet Triade, en compagnie des directrices des services Petite enfance et Patrimoine.

Quatre visites sont proposées le samedi 27 septembre, à 16h, 16h30, 17h et 17h30, pour 12 personnes maximum par visite.

Inscription obligatoire auprès du service Patrimoine par téléphone ou par mail. Nombre de places limité ! Âge minimum requis 16 ans.

Avant de visiter le chantier du Pôle enfance Maurice Caillon, nous vous proposons de venir visiter à 14h30 l’école La Mara, construite dans les années 1970 et aujourd’hui labellisée « Architecture contemporaine remarquable » ! .

Rue des Tulipes Futur pôle enfance de Parthenay-Gâtine Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr

English : Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon

German : Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon

Italiano :

Espanol : Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon

L’événement Visite du chantier du Pôle enfance Maurice Caillon Parthenay a été mis à jour le 2025-09-16 par CC Parthenay Gâtine