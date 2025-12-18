Visite du chantier du siège social de Pau Béarn Habitat Futur siège social de Pau Béarn Habitat Pau

Visite du chantier du siège social de Pau Béarn Habitat

Futur siège social de Pau Béarn Habitat Cours Bosquet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Visite proposée en partenariat avec le Pavillon de l’architecture.

La réhabilitation des trois immeubles en plein cœur de Pau pour le nouveau siège social de Pau Béarn Habitat s’inscrit dans une démarche ambitieuse, visant à revitaliser des bâtiments historiques tout en intégrant des normes modernes de durabilité et de fonctionnalité. Ce projet de grande envergure se déroule en plusieurs phases, chacune marquant une étape cruciale vers la réalisation finale.

Visite en présence d’Olivier Subra, Directeur Général de Pau Béarn Habitat, Véronique Farandou, Responsable service production et réhabilitation de Pau Béarn Habitat et Alexandra Egretier architecte à l’agence Camborde architecte. .

Futur siège social de Pau Béarn Habitat Cours Bosquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du chantier du siège social de Pau Béarn Habitat

L’événement Visite du chantier du siège social de Pau Béarn Habitat Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau