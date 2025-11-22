Visite du chantier du spectacle La technique du poisson doré Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer

Visite du chantier du spectacle La technique du poisson doré

Rue de l’Avenir Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21 20:00:00

Date(s) :

2026-01-21

La Cie Placement Libre, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle La technique du poisson doré qui évoque le procédé permettant de sortir d’un blocage psychologique dans un processus créatif.

Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert. .

Rue de l’Avenir Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 82 69 69 contact@le-sablier.org

English : Visite du chantier du spectacle La technique du poisson doré

Cie Placement Libre, in creative residency at Le Sablier, presents a working stage of the show La technique du poisson doré , which evokes the process of overcoming a psychological block in a creative process.

German : Visite du chantier du spectacle La technique du poisson doré

Die Cie Placement Libre, die sich derzeit in Le Sablier aufhält, stellt eine Arbeitsphase des Stücks La technique du poisson doré vor, in der es um das Verfahren geht, mit dem man in einem kreativen Prozess aus einer psychologischen Blockade ausbrechen kann.

Italiano :

La Cie Placement Libre, in residenza creativa presso Le Sablier, presenta una tappa del lavoro dello spettacolo La technique du poisson doré , che evoca il processo di superamento di un blocco psicologico in un processo creativo.

Espanol :

La Cie Placement Libre, en residencia creativa en Le Sablier, presenta una etapa de obras del espectáculo La technique du poisson doré , que evoca el proceso de superación de un bloqueo psicológico en un proceso creativo.

