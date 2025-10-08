Visite du chantier du spectacle « Le bleu des mappemondes » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer

Visite du chantier du spectacle « Le bleu des mappemondes »

Rue de l’Avenir Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08 20:00:00

2025-10-08

La Cie 240volts, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Le bleu des mappemondes » un récit iodé et un voyage marionnettique en castelet. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert.

Rue de l’Avenir Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org

English : Visite du chantier du spectacle « Le bleu des mappemondes »

Cie 240volts, in creative residency at Le Sablier, presents a stage of work on the show « Le bleu des mappemondes »: an iodized tale and a puppet journey in a castelet. A convivial moment of exchange between artists and audience, followed by a drink.

German : Visite du chantier du spectacle « Le bleu des mappemondes »

Die Cie 240volts, die sich derzeit in Le Sablier aufhält, stellt eine Etappe der Arbeit am Stück « Le bleu des mappemondes » vor: eine jodhaltige Erzählung und eine marionettenhafte Reise im Kasettentheater. Ein geselliger Moment des Austauschs zwischen Künstlern und Publikum, der bei einem kostenlosen Getränk fortgesetzt wird.

Italiano :

La compagnia 240volts, in residenza creativa a Le Sablier, presenta una tappa del lavoro dello spettacolo « Le bleu des mappemondes »: un racconto iodato e un viaggio di marionette in un castelletto. Un momento conviviale di scambio tra artisti e pubblico, seguito da un aperitivo.

Espanol :

La compañía 240volts, en residencia creativa en Le Sablier, presenta un montaje del espectáculo « Le bleu des mappemondes »: un cuento yodado y un viaje de marionetas en un castillete. Un momento de convivencia e intercambio entre artistas y público, seguido de una copa.

