Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

2025-11-20

La Cie Projet D, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Un animal, des animals » un théâtre d’images et marionnettes qui explore notre rapport à l’animalité et qui questionne les hiérarchies entre espèces. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert. .

Rue de l’Avenir Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org

English : Visite du chantier du spectacle « Un animal, des animals »

Cie Projet D, in creative residency at Le Sablier, presents a phase of work on the show « Un animal, des animaux »: a theater of images and puppets that explores our relationship with animality and questions hierarchies between species.

German :

Die Cie Projet D, die sich derzeit im Le Sablier aufhält, stellt eine Etappe der Arbeit an dem Stück « Un animal, des animals » vor: ein Theater aus Bildern und Marionetten, das unsere Beziehung zur Tierwelt erforscht und die Hierarchien zwischen den Arten hinterfragt.

Italiano :

La Cie Projet D, in residenza creativa a Le Sablier, presenta una tappa dello spettacolo « Un animal, des animals »: un teatro di immagini e marionette che esplora il nostro rapporto con l’animalità e mette in discussione le gerarchie tra le specie.

Espanol :

La Cie Projet D, en residencia creativa en Le Sablier, presenta una etapa de obras del espectáculo « Un animal, des animals »: un teatro de imágenes y marionetas que explora nuestra relación con la animalidad y cuestiona las jerarquías entre especies.

