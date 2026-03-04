Visite du chantier en cours de fouille Inrap de la Nécropole des Mastraits., Nécropole des Mastraits, Noisy-le-Grand

Visite du chantier en cours de fouille Inrap de la Nécropole des Mastraits. 12 – 14 juin Nécropole des Mastraits Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La nécropole des Mastraits vous ouvre ses portes.

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, nous aurons le plaisir d’accueillir le public tout au long du week-end sur le site de la nécropole des Mastraits à Noisy-le-Grand (93).

Pendant deux jours, petits et grands pourront explorer un site funéraire ancien et comprendre comment les archéologues étudient les sépultures pour mieux connaître les sociétés du passé. Comment fouille-t-on une tombe ? Que nous apprennent les ossements sur la vie des anciens habitants ? Quels gestes et quelles précautions accompagnent l’étude des vestiges humains ?

Des visites commentées, des temps d’échange avec les spécialistes et des ateliers pédagogiques permettront de découvrir les méthodes de l’archéologie. Le public pourra ainsi saisir comment les vestiges mis au jour racontent des histoires individuelles et collectives, et comment ils contribuent à enrichir notre compréhension des sociétés anciennes.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de découverte et de dialogue autour du passé.

Nécropole des Mastraits 4 rue des Mastraits, 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 23 12 51 80 https://archeonec.hypotheses.org/ RER A (Noisy-le-Grand-Mont-d’Est + 15 min de marche)

