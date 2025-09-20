Visite du chantier Krakatoa Krakatoa Mérignac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez tous les secrets de transformation du Krakatoa. Fermé pour travaux de rénovation et d’extension, nous ouvrons exceptionnellement les portes du chantier.

Apprenez-en plus sur l’histoire de l’une des toutes premières Scènes de Musiques Actuelles de France. Rencontrez l’équipe pour tout savoir des métiers du spectacle, de la musique et de l’architecture !

Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac, France Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://krakatoa.org

Journées européennes du patrimoine 2025

