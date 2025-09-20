Visite du chantier La Serre La Serre Issy-les-Moulineaux

Visite du chantier La Serre La Serre Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Visite du chantier La Serre Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 La Serre Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Serre – bâtiment conçu par l’architecte Winy Maas, membre fondateur de l’agence MVRDV – est actuellement en cours de construction à Issy-les-Moulineaux. C’est un « village vertical » de 18 étages mêlant 190 logements, commerces, biodiversité avec 390 arbres, 150 essences de plantes totalisant 3 000 m² d’espaces verts.

La Serre 28-32 rue Aristide Briand 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] La Serre – bâtiment conçu par l’architecte Winy Maas, membre fondateur de l’agence MVRDV – est actuellement en cours de construction à Issy-les-Moulineaux. C’est un « village vertical » de 18 étages mêlant 190 logements, commerces, biodiversité avec 390 arbres, 150 essences de plantes totalisant 3 000 m² d’espaces verts.

Visite commentée de chantier

© Paul Lefevre-45