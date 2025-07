Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora Saint-Moré

Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora Saint-Moré lundi 11 août 2025.

Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora

Camp de Cora-Villaucerre, 89270 Saint-Moré Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 08:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Ce site est un camp romain du 4è siècle de notre ère, placé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Cure, à 236 mètres d’altitude, au cœur de la forêt bourguignonne.

Le camp retranché a été bâti sur une superficie d’environ 25 hectares, et gardait la Via Agrippa construite au 1er siècle avant notre ère, pour relier Lyon à Boulogne-sur-Mer. Cette route, encore bien visible en contrebas de la falaise, est même encore en partie praticable à pied.

Son vestige le plus spectaculaire une muraille imposante de près de 300 mètres de long, classée Monument Historique depuis 1971. Elle protégeait l’accès au camp. Flanquée de 6 demi-tours pleines, elle court sur près de 300 mètres, mesure 2,70 m d’épaisseur et se serait élevée de 3 à 7 mètres de hauteur.

Ce camp gallo-romain unique dans la région est abandonné et dépérit depuis des années. Mais Cora Patrimoine a décidé d’œuvrer à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine unique.

Le deuxième chantier de sauvegarde du Camp de Cora aura lieu du 17 au 30 août 2025 le recrutement de bénévoles est lancé !

À partir du dimanche 17 août et pour 2 semaines, une équipe de bénévoles travaillera sur une nouvelle partie de la muraille.

Elle sera encadrée par un professionnel du bâti historique, assisté d’un architecte du Patrimoine et des membres de l’association Cora Patrimoine,

En 2024, la première tranche de travaux a porté sur l’extrémité méridionale du rempart. Ces travaux avaient permis d’en dévégétaliser quelques dizaines de mètres et de dégager une première tour.

Le rempart se situe en zone Natura 2000, où la faune et la flore sont protégées.

La vallée de la Cure, ses grottes et ses falaises abritent des écosystèmes fragiles. L’association travaille aussi à leur mise en valeur, main dans la main avec Natura 2000 et des associations de sauvegarde de la nature.

Le recrutement de bénévoles du chantier Rempart d’août est ouvert.

Aucune restriction ni exigence particulières ne sont fixées pour postuler et participer au chantier, hormis être âgé-e de 18 ans. Le grand public peut donc s’inscrire et ainsi faire partie d’une aventure passionnante, mixant histoire et loisirs, menée par un collectif enthousiaste, au sein d’un environnement naturel et patrimonial extraordinaire. .

Camp de Cora-Villaucerre, 89270 Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 72 84 79 assocora89@gmail.com

English : Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora

German : Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du chantier Rempart Camp Gallo-Romain de Cora Saint-Moré a été mis à jour le 2025-07-22 par YONNE TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)