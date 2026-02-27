Visite du château Centre-bourg Arlempdes
Visite du château
Centre-bourg Billetterie à l'accueil de l'hôtel-restaurant Le Manoir Arlempdes Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Lundi 2026-03-21
fin : 2026-10-17
Vestiges historiques dans un village classé parmi Les plus beaux villages de France et Village Auvergnat de caractère . Visites guidées du 1er juillet au 31 août de 12h à 18h
(sauf dimanche et lundi)
Centre-bourg Billetterie à l’accueil de l’hôtel-restaurant Le Manoir Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 17 14 chateau.arlempdes@gmail.com
English : Visite du château
Historic remains in a village listed as one of France’s most beautiful villages and an Auvergne village of character. Guided tours from July 1 to August 31, from 12 to 6 pm
(except Sunday and Monday)
L’événement Visite du château Arlempdes a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire