Visite du château Centre-bourg Arlempdes

Visite du château

Centre-bourg Billetterie à l'accueil de l'hôtel-restaurant Le Manoir Arlempdes Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-21

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-03-21

Vestiges historiques dans un village classé parmi Les plus beaux villages de France et Village Auvergnat de caractère . Visites guidées du 1er juillet au 31 août de 12h à 18h

(sauf dimanche et lundi)

.

Centre-bourg Billetterie à l'accueil de l'hôtel-restaurant Le Manoir Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 17 14 chateau.arlempdes@gmail.com

English : Visite du château

Historic remains in a village listed as one of France’s most beautiful villages and an Auvergne village of character. Guided tours from July 1 to August 31, from 12 to 6 pm

(except Sunday and Monday)

