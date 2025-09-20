Visite : Du Château au Palais de Justice Place de la Comédie Montluçon

Visite : Du Château au Palais de Justice Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Place de la Comédie Allier

Conditions d’accès au Tribunal :

– contrôle systématique des personnes

– aucun objet coupant ou dangereux

– pas de photos ni de vidéos dans le Tribunal

– pas d’animaux

– locaux accessibles PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’office de tourisme de Montluçon vous propose de découvrir les liens qui unissent le Château des ducs de Bourbon, le Théâtre Gabrielle Robinne et le Palais de Justice.

Après une présentation des liens qui unissent les différents sites (20 minutes environ), vous pourrez assister à une conférence (2h maximum) au Tribunal Judiciaire : « Vivre en société, un métier à apprendre », ou le parcours d’un ancien délinquant devenu conférencier en criminologie active.

Durée 2h à 2h30.

Place de la Comédie Place de la Comédie 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Montluçon Tourisme