UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Abère

Visite du château Bordenave d’Abère Château Abère

jeudi 30 juillet 2026 · Château · Abère

Visite du château Bordenave d’Abère Château Abère

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château
Adresse
6 chemin de l'église
Ville
64160 Abère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
3 3 Tarif réduit

Abère

Visite du château Bordenave d’Abère

Château 6 chemin de l’église Abère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Une architecture du XVIIIe s. révélée intérieurs d’époque soigneusement préservés, escalier majestueux, cheminées en pierre, huisseries anciennes. Et la passion du propriétaire pour les cartes anciennes et qui propose sur réservation un atelier carte de géographie à 14h, atelier où l’on peut discuter autour de ce patrimoine méconnu.   .

Château 6 chemin de l’église Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 12 58  chateaudabere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du château Bordenave d’Abère

L’événement Visite du château Bordenave d’Abère Abère a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran