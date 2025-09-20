Visite du château Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ou re-découvrir le château en visite libre.

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France 0160052443 http://www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne/?locale=fr_FR Plusieurs seigneurs se succèdent à Champs à partir du XIe siècle, d’Adam de Champs à Jeanne II de Champs qui le vend en 1399 à la famille d’Orgemont. Pierre d’Orgemont, chancelier de Charles V, fait construire un hôtel particulier en 1499-1500, édifié par Claude Fany. Après sa sœur, Louise d’Orgemont, et son fils, Claude de Montmorency, le domaine est la propriété de Jean Duval, seigneur de Dampierre, trésorier de François Ier, qui l’obtient par échange. Jean Morin lui achète en 1563, qui l’échange à Jean du Faur de Saint-Jory en 1567 ; le domaine s’étend alors sur 26 hectares. Ce dernier le vend à Jean Dugué, collecteur d’impôts, en 1577. Il fait construire un château, légué à sa femme, Anne Leclerc, en 1584, puis à sa fille, Anne de Ligny. Achat par Giulia Savelli en 1604 ; legs à sa fille, Catherine de Rambouillet, en 1606. Vente à Guichart Faure en 1607 ; legs à son petit-fils Jules-César II Faure en 1636 ; legs à son fils, Nicolas Faure de Berlize en 1681. Ce-dernier modernise le château en instaurant un plan en U et un appareil en brique et pierre. Achat en 1699 de Charles Renouard de La Touanne, financier. Charles Renoaurd de La Touanne commande une nouvelle demeure à Pierre Bullet et son fils, Jean-Baptiste Bullet de Chamblain, avant que le financier ne soit dessaisi de son domaine en 1701. Achat de Paul Poisson de Bourvallais, financier, en 1702. Il finance la réalisation du château actuel, dont la réalisation était peut-être déjà commencée. Les plans définitifs sont arrêtés en 1703, la construction se termine autour de 1708. Le jardin est commencé en 1702 sur des plans de Claude Desgots, petit-neveu d’André Le Nôtre. Le château de Champs s’impose comme un modèle de demeure de villégiature idéale, qui ménage espaces de réception et espaces de vie dans une recherche de davantage de confort, qui trouve un équilibre entre la richesse et la simplicité, qui allie un jardin régulier et des terres agricoles. Il est publié dans plusieurs ouvrages (Jean Mariette, 1727 ; Jacques-François Blondel, 1737 et 1771-1777 ; Charles-Etienne Briseux, 1743 ; Claude Sauvageot, 1879). Legs à sa nièce, Louise-Thérèse Chindré, en 1716, après avoir fait faillite. Achat de Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, en 1718, qui l’offre à son cousin, Charles-François de La Baume Le Blanc, duc de La Vallière, tout en conservant les parties agricoles, qu’il obtient en 1739. Legs la même année à son fils, Louis-César de La Baume Le Blanc, duc de Vaujours et de La Vallière, qui commande une modification des jardins à Jean-Charles Garnier d’Isle (gendre de Claude Desgots), ainsi qu’une modernisation des intérieurs à la mode rocaille à Jean Charpentier en 1748. La marquise de Pompadour loue le château entre 1757 et 1759, puis achat par Gabriel Michel en 1763, qui modernise les intérieurs. Legs à sa femme, Anne Bernier, en 1765, puis à leur fille, Henriette-Françoise, marquise de Marbeuf, qui rénove le château et commande un jardin paysager à Balthazar Legras en 1792, dont fait partie une grotte, construite en 1792-1793, avec un belvédère en bois et chaume aujourd’hui disparu. Une laiterie de propreté est conçue en 1793 et attribuée à Jacques-Guillaume Legrand et Jacques Molinos. Arrêtée en 1793 et exécutée en 1794, de même que son conjoint et plusieurs membres de sa famille, le château est mis sous séquestre jusqu’en 1800. Son neveu, Pierre-Marc-Gaston de Lévis, l’achète aux enchères en 1801 et rachète la ferme dite de la Haute-Maison en 1703. Il rénove et réaménage le parc autour de 1820 dans un goût paysager et fait construire la maison du chef jardinier. Legs à son fils en 1830 qui vend à Jacques-Maurice Grosjean en 1831. Ce dernier supprime la toiture du château au profit d’une terrasse à balustrade, ainsi qu’un donjon datant du duc de La Vallière et le belvédère abîmé de la grotte ; restaure les décors intérieurs et en fait créer sur le modèle du XVIIe siècle ; créé un lac. Achat d’Ernest Santerre en 1858, agent de change, qui fait faire des restaurations après l’occupation de l’armée prussienne en 1870. Des quatre cours du XVIIIe siècle, deux sont conservées autour de la ferme à l’est et de l’orangerie et des écuries à l’ouest. Achat de Louis Cahen le 5 août 1895 pour 1 200 000 francs dont 85 920 francs pour les meubles. Le domaines s’étend alors sur 70 hectares. Louis Cahen commande des travaux à Walter-André Destailleur, réalisés entre 1896 et 1898 : restitution de la couverture à pans brisés et construction d'un second étage sous-combles, restauration des décors, transformation de la chapelle en chambre, peinture de la majorité des pièces en blanc, installation de réseaux électriques et de l'eau courante, transformation des gardes-robes en salles de bain, construction d'une nouvelle orangerie (l'ancienne servant de remise pour les voitures), construction de l'ensemble dit La France au sud-ouest, agrandissement de la maison du jardinier. Henri Duchêne et son fils Achille sont sollicités pour redessiner un jardin régulier.

Visite libre

© Anne-Laure Coulibaly / Centre des monuments nationaux