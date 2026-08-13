Informations pratiques

Gy-les-Nonains

Visite du Château & Concert

Route de Conflans Gy-les-Nonains Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château de Changy.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Château de Changy.

A 16 heures Les mystères de la construction du château Promenade historique autour du château avec Gilbert Baumgartner, président de la Société d’Émulation de Montargis, sur le thème de la construction de Changy certitudes hypothèses imaginations…

A 17 heures Concert de la Chorale de Gy et du Choeur d’Hommes musique traditionnelle, renaissance et baroque, chants sacrés et negro spirituals. .

Route de Conflans Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 05 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During European Heritage Days, come discover the Château de Changy.

L’événement Visite du Château & Concert Gy-les-Nonains a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO