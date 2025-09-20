Visite du Château Coquelle et des expositions Le Château Coquelle Dunkerque

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Coquelle vous propose une visite commentée du bâtiment et de son histoire, ainsi que des expositions en cours. Les expositions en cours seront également accessibles en visite libre sur nos horaires d’ouverture.

Le Château Coquelle Rue de Belfort – 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 03 28 63 99 91 https://www.lechateaucoquelle.fr/ Le Château Coquelle est un centre culturel associatif situé à Dunkerque, qui développe des actions culturelles et artistiques, dans les domaines de la photographie, des arts du récit, de la danse et des pratiques culturelles et artistiques en amateur.

