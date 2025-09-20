Visite du château d’Ancy-le-Franc Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Visite du château d’Ancy-le-Franc 20 et 21 septembre Château d’Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 10 € | Enfants : 5 € | Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le château d’Ancy-le-Franc à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Chef-d’œuvre de l’architecte italien Sebastiano Serlio, le château abrite l’une des plus grandes collections de peintures murales (XVIe et XVIIe siècles) actuellement conservées en France. Antoine de Clermont-Tallard, beau-frère de la célèbre Diane de Poitiers, exprime, à travers sa demeure, son goût prononcé pour l’art italien. Ce château invite au voyage avec son jardin à l’anglaise et sa célèbre folie, bâtisse de 1760, sans oublier ses deux nouvelles créations à la française côté Ouest (2016) et Est (2017) récompensées aux Victoires du Paysage 2018 avec une victoire d’argent.

Vous découvrirez également l’exposition Shiroki-les guerriers de l’ombre, sur l’art et la culture japonaise, et pourrez visiter les anciennes cuisines et les caves (réservation obligatoire).

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 00 25 https://www.chateau-ancy.com/fr/ parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

