Visite du château d’Arcelot, Château d’Arcelot, Arceau

Informations pratiques

Visite du château d’Arcelot 19 et 20 septembre Château d’Arcelot Côte-d’Or

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 18 ans, PMR et demandeurs d’emploi | Costume + livret de jeux : 5 € | Livret de jeux (sans costume) : 2 € | Parking, accueil et billetterie au Trianon, 5 rue du Colombier à Arceau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château et le parc d’Arcelot lors d’une visite libre. Un livret explicatif vous sera remis afin de comprendre l’histoire du domaine. Ainsi, vous pourrez découvrir le château à votre rythme et prendre le temps d’admirer ses décors des XVIIIe et XIXe siècles.

Les enfants peuvent revêtir des costumes de marquises et marquis durant la visite du château (réalisés à la main par la propriétaire). Les enfants seront ainsi plongés dans la magie de l’époque. Ils pourront être pris en photo devant les instruments de musique du grand salon dans le château afin de garder un souvenir. Pour apprendre en s’amusant, un livret de jeux sera donné aux enfants costumés.

Château d’Arcelot 2 rue de Champ Rosé, 21310 Arceau Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380370073 http://www.arcelot.com Château édifié en 1720, puis 1761-1765 par l’architecte Thomas Dumorey pour Philibert II Verchère. Il représente l’un des exemples les plus achevés du classicisme français en Bourgogne : escalier en pierre de taille muni de grilles en fer forgé d’un très beau dessin, salon de 1764 avec décor de stuc ; à l’extrémité sud, chapelle fondée au XIIIe siècle et décorée au XVIIIe siècle dans laquelle se trouve un mausolée en marbre noir élevé en 1781 par Antoine-Louis Verchère pour sa femme. Le jardin à la française planté en 1760 et auquel Daubenton prêta son concours fut transformé en parc paysager au début du XIXe siècle par Louis-Antoine Verchère selon des plans conservés au château. Élément parfaitement complémentaire au château, ce parc comprenait une fabrique abritant la glacière, une laiterie, un garde-manger typiques de la mode rustique qui prévalait à cette époque. S’étendant à l’est du château, il est constitué d’une pelouse entourée d’arbres et descend jusqu’à une dépression occupée par un lac avec deux îles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château et le parc d’Arcelot lors d’une visite libre. Un livret explicatif vous sera remis afin de comprendre l’histoire du le …

© Château d’Arcelot