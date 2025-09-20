Visite du château de Berles-Monchel Château de Berles-Monchel Berles-Monchel

Visite du château de Berles-Monchel Château de Berles-Monchel Berles-Monchel samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de Berles-Monchel 20 et 21 septembre Château de Berles-Monchel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite libre du château de Berles-Monchel

Château de Berles-Monchel 57, rue principale, Berles-Monchel Berles-Monchel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025