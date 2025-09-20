Visite du château de Bierre-lès-Semur Château de Bierre-lès-Semur Le Val-Larrey

Visite du château de Bierre-lès-Semur 20 et 21 septembre Château de Bierre-lès-Semur Côte-d’Or

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 10 ans | Prévoir un règlement en espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, lancez-vous dans une grande balade dans le parc du château de Bierre-lès-Semur, proposée avec un plan et des explications mises à disposition suite à l’étude réalisée par un paysagiste.

Classé au titre des Monuments historiques, le château date de la première moitié du XVIIIe siècle, avec une seconde phase de réfection des façades dans un style néoclassique vers 1780. De gros travaux de réfection sont en cours et devraient durer encore 5 ans dans lle château, puis continuer sur les communs par la suite. Une restauration du parc du château est actuellement à l’étude afin de lui redonner son lustre d’antan.

Château de Bierre-lès-Semur Route royale, 21390 Le Val Larrey Le Val-Larrey 21390 Bierre-lès-Semur Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Parking de l’accrobranche | Revenir à pied jusqu’aux grilles et descendre jusqu’au château en restant sur le chemin principal.

© L. Tournier