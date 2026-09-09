Visite du château de Blossac, Château de Blossac, Goven

Informations pratiques

Visite du château de Blossac 19 et 20 septembre Château de Blossac Ille-et-Vilaine

5 € pour les adultes, gratuit pour les mineurs et les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Château de Blossac

La visite du château, guidée par un membre de la famillle propriétaire depuis 1670, vous fera décourvrir l’enfilade de salons du rez-de-chaussée, ainsi que la chapelle… qui est susceptible d’être sélectionnée pour le prix Bern d’Ille-et Vilaine !

Cette visite vous fera revivre l’épopée des inondations, et le sauvetage du monument grâce à la générosité du public !

Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.

Activités : visites guidées, concerts. parking voitures

Journées Européennes du Patrimoine

Christophe de La Rousserie