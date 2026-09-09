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Visite du château de Blossac, Château de Blossac, Goven

samedi 19 septembre 2026 · Château de Blossac · Goven

Visite du château de Blossac, Château de Blossac, Goven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Blossac
Adresse
Château de Blossac 35580 Goven
Ville
35580 Goven
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
5 € pour les adultes, gratuit pour les mineurs et les étudiants

Visite du château de Blossac 19 et 20 septembre Château de Blossac Ille-et-Vilaine

5 € pour les adultes, gratuit pour les mineurs et les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Château de Blossac
La visite du château, guidée par un membre de la famillle propriétaire depuis 1670, vous fera décourvrir l’enfilade de salons du rez-de-chaussée, ainsi que la chapelle… qui est susceptible d’être sélectionnée pour le prix Bern d’Ille-et Vilaine !
Cette visite vous fera revivre l’épopée des inondations, et le sauvetage du monument grâce à la générosité du public !

Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.
Activités : visites guidées, concerts. parking voitures
Journées Européennes du Patrimoine

Christophe de La Rousserie

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