Visite du château de Bourran Château de Bourran Mérignac

Visite du château de Bourran 20 et 21 septembre Château de Bourran Gironde

Départ toutes les 20 minutes. Durée : 40 min. 15 personnes maximum par visite. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Majestueusement situé au cœur de Mérignac, le château de Bourran, bijou des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, accueille aujourd’hui l’École supérieure du professorat et de l’éducation (Académie de Bordeaux).

Une occasion unique de découvrir les coulisses de ce lieu chargé d’histoire, inscrit au titre des Monuments historiques.

Réservation obligatoire au 05 56 18 88 62

© INSPE & Mérignac