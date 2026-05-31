Visite du château de Brignac, château de Brignac, Seiches-sur-le-Loir

Visite du château de Brignac 19 et 20 septembre château de Brignac Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du rez-de-chaussée du château, de la chapelle et du parc.

château de Brignac 8 chateau de Brignac 49140 seiches sur le loir Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0688380877 Le château de Brignac a été construit par l’architecte angevin René Hodé en 1855 sur un domaine nommé Coué existant depuis 1000 ans. Vous pourrez visiter les pièces de réception du château, La Chapelle, et le parc dessiné par le Comte de Choulot. Prendre l’avenue qui donne sur la route entre Seiches et Durtal au niveau du Bourgneuf (RN23) en face du café

Visite libre du rez-de-chaussée du château, de la chapelle et du parc.

©Emmanuel Duval