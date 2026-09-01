Informations pratiques

Châteaudun

Visite du château de Châteaudun

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite gratuite du château et des expositions « Drôles de Meubles » et « Le Chant des Ondes » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre uniquement.

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Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

Free tour of the castle and the exhibitions “Drôles de Meubles” and “Le Chant des Ondes” as part of European Heritage Days. Self-guided tours only.

L’événement Visite du château de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN