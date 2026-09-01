Visite du château de Châteaudun Châteaudun
samedi 19 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite du château de Châteaudun
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite gratuite du château et des expositions « Drôles de Meubles » et « Le Chant des Ondes » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre uniquement.
.
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free tour of the castle and the exhibitions “Drôles de Meubles” and “Le Chant des Ondes” as part of European Heritage Days. Self-guided tours only.
L’événement Visite du château de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun 15 septembre 2026
- Exposition Trésors de la Médiathèque Châteaudun 19 septembre 2026
- Visite guidée des Grottes du Foulon Châteaudun 19 septembre 2026
- L’odyssée du cerveau, Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun 19 septembre 2026
- Visite des collections permanentes, Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun 19 septembre 2026