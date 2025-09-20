Visite du château de Crazannes et de son parc Château de Crazannes Crazannes

Visite du château de Crazannes et de son parc 20 et 21 septembre Château de Crazannes Charente-Maritime

Gratuit pour les moins de 7 ans. Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir notre merveilleux site et son histoire lors des Journées Européennes du Patrimoine le 9 et 0 5.

Rien n’est plus important que de protéger et faire perdurer notre patrimoine … À cette occasion, le château vous ouvre donc ses portes de .

: 9€

: 5€

: 5€

: 3€

Château de Crazannes 24 rue du Château, 17350 Crazannes Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Classé au titre des Monuments historiques, le château de Crazannes fut bâti aux XIVe et XVe siècles. Dans le parc, la chapelle romane, le donjon, les douves en eau et le pigeonnier rappellent la présence d'une ancienne forteresse médiévale, étape vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Derrière sa façade alchimique, un intérieur authentique et meublé.

© Paul Chenard