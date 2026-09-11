Visite du Château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen

Informations pratiques

Visite du Château De Dietrich Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Dietrich Bas-Rhin

Les visites sont organisées par petits groupes à 15h, 16h et 17h. Parkings proches au centre-ville.

Inscriptions obligatoires avant le 14 septembre au musée de Reichshoffen (nombre de personnes limité) au 03 88 80 34 49.

Durée de la visite : 55 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Visite commentée du château : « L’histoire des lieux et de la famille de Dietrich ».

Château de Dietrich 16 Rue du Château, 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 34 49 »}] Le château De Dietrich est un lieu chargé d’histoire. Ce magnifique site, entouré d’un superbe parc et baigné par le Schwarzbach et le Falkensteinerbach, a marqué à deux reprises l’histoire des De Dietrich : d’abord au XVIIIᵉ siècle, lorsque Jean de Dietrich acheta la seigneurie de Reichshoffen ; ensuite en 1950, lorsque le château devint la propriété de la société De Dietrich.

L’histoire des lieux et de la famille de Dietrich

©Jean-Pierre Roess