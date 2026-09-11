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Visite du Château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Dietrich · Reichshoffen

Visite du Château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Dietrich
Adresse
16 Rue du Château, 67110 Reichshoffen
Ville
67110 Reichshoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif
Les visites sont organisées par petits groupes à 15h, 16h et 17h. Parkings proches au centre-ville. Inscriptions obligatoires avant le 14 septembre au musée de Reichshoffen (nombre de personnes limité) au 03 88 80 34 49. Durée de la visite : 55 minutes.

Visite du Château De Dietrich Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Dietrich Bas-Rhin

Les visites sont organisées par petits groupes à 15h, 16h et 17h. Parkings proches au centre-ville.
Inscriptions obligatoires avant le 14 septembre au musée de Reichshoffen (nombre de personnes limité) au 03 88 80 34 49.
Durée de la visite : 55 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Visite commentée du château : « L’histoire des lieux et de la famille de Dietrich ».

Château de Dietrich 16 Rue du Château, 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 34 49 »}] Le château De Dietrich est un lieu chargé d’histoire. Ce magnifique site, entouré d’un superbe parc et baigné par le Schwarzbach et le Falkensteinerbach, a marqué à deux reprises l’histoire des De Dietrich : d’abord au XVIIIᵉ siècle, lorsque Jean de Dietrich acheta la seigneurie de Reichshoffen ; ensuite en 1950, lorsque le château devint la propriété de la société De Dietrich.
L’histoire des lieux et de la famille de Dietrich

©Jean-Pierre Roess

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