Visite du Château de Dobert

Dobert Avoise Sarthe

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-08-23 2026-09-19

Promenades dans le parc, découverte de l’Aqueduc du XVIIème siècle, visite guidée à l’intérieur du château.

Sans réservation. Départs de visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. .

Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 84 78 07 nathalielebrethon@gmail.com

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English :

Walks in the park, discovery of the 17th century Aqueduct, guided tour inside the castle.

L’événement Visite du Château de Dobert Avoise a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Vallée de la Sarthe