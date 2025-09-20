Visite du château de Flers Château de Flers Flers

Visite du château de Flers 20 et 21 septembre Château de Flers Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre et guidée le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarif : 10€ – Gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions possibles par mail : ingrid.vanstzaelen@gmail.com

Château de Flers 2, rue de l’église 62270 Flers Flers 62270 Pas-de-Calais 06 88 59 74 32 [{« link »: « mailto:ingrid.vanstzaelen@gmail.com »}] La seigneurie de Flers était érigée au XVIIIe siècle par le comte de Flandres.

Le château médiéval de Flers défendait la voie de transport de blé entre l’Artois et les grandes villes de Flandre : Ypres, Bruges et Gand.

En 1776 la forteresse tombée en ruine était démolie et remplacée par le château actuel de style Louis XVI.

Le château avec les écuries, le pigeonnier et le pavillon d’entrée forment un ensemble architectural remarquable dans les-Hauts-de-France.

