Visite du château de Gençay Château de Gençay Gençay

Visite du château de Gençay 20 et 21 septembre Château de Gençay Vienne

Gratuit. Sans réservation. Départ en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée du Château de Gençay – Plongée au cœur de l’Histoire médiévale

Partez à la découverte du château de Gençay, une forteresse militaire du XIIIᵉ siècle située à la frontière du Poitou et de la Marche limousine.

Votre guide vous dévoilera les secrets de ce site exceptionnel, témoin de près de 1 000 ans d’histoire

Le château fut le théâtre de nombreux affrontements, dont le célèbre siège de 1372 mené par Du Guesclin, ordonné par Charles V, pour reprendre la place aux Anglais après la bataille de Poitiers. Il passa entre les mains de puissantes familles : Rancon, Trémoille, Bueil, La Roche, et bien d’autres.

Après des siècles d’abandon, le château renaît à partir des années 1960 grâce à d’importants travaux de sauvegarde et de restauration qui se poursuivent encore aujourd’hui.

Bac à fouilles disponibles pour occuper les enfants !

️ Une visite commentée passionnante pour remonter le temps, comprendre l’architecture défensive et revivre les grands épisodes de l’histoire locale.

Château de Gençay 4 rue Montcabre, 86160 Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://chateaugencay.fr https://www.facebook.com/Les-amis-du-vieux-ch%C3%A2teau-Chateau-de-Gen%C3%A7ay-109056345135761/?ref=pages_you_manage;https://www.instagram.com/chateau_gencay/

Construite au milieu du XIIIe siècle, la forteresse est un édifice militaire de forme triangulaire. Elle est constituée d’un puissant châtelet d’entrée, d’épaisses et hautes courtines et de volumineuses tours d’angle, le tout percé de 56 archères. Le grand fossé à l’Est et au Sud est dû à l’extraction sur place de la pierre de construction. Obstacle difficile à franchir, il a permis de réduire l’espace fortifié à la surface bordée par la contrescarpe.

Le 19 septembre 1356, les anglais gagnent la bataille de Nouaillé-Maupertuis, près de Poitiers. Le Prince de Galles, dit le Prince Noir, fils du roi Édouard III, fait prisonnier le roi de France Jean le Bon. Les anglais prennent possession de Gençay. En 1372, Charles V, fils de Jean le Bon, demande à Du Guesclin de reconquérir le Poitou. Le siège de Gençay, dernière place forte anglaise, dure plus de deux ans. Le frère de Charles V, Jean de Berry, qui a financé cette reconquête, devient comte du Poitou, et donc seigneur de Gençay.

La fin Xe, début XIe siècle marque les guerres entre Guillaume le Grand, duc d’Aquitaine, Boson II, comte de la Marche et Hugues IV de Lusignan pour la prise de possession de Gençay. Puis le château appartient successivement : aux seigneurs de Rancon, aux seigneurs de l’Ile-Bouchard, aux anglais, puis à Jean de Berry et Charles V, aux seigneurs de la Trémoille puis de Bueil, aux comtes de la Roche.

Après avoir été livré aux démolisseurs pendant 40 ans, puis à la végétation pendant un siècle, le château reprend vie dans les années 1960. La famille Vignaud nettoie, évacue gravats, remblais et dégage des murs intérieurs. Puis, à partir de 1990, Kléber Rossillon entreprend avec l’aide de l’État de grands travaux : des fouilles, la construction d’un pont dormant, la consolidation du socle rocheux, la cristallisation des maçonneries et la restauration des encadrements des portes et des archères. Les travaux se poursuivent encore aujourd’hui. Parking de la mairie, parking du champs de foire.

