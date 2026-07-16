Visite du Château de Germolles, Château de Germolles, Mellecey

Informations pratiques

Visite du Château de Germolles 18 – 20 septembre Château de Germolles Saône-et-Loire

Château et parc : 6,00 € (tarif adulte), 3,00 € (tarif scolaire, étudiant, chômeur), 1,00 € (tarif moins de 12 ans) / Parc : 2,00 € (tarif adulte), 1,50 € (tarif scolaire, étudiant, chômeur), gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez réalisé une visite-découverte du lieu en une dizaine d’étapes, avec l’accompagnement de guides conférenciers. Le parcours permet de comprendre la vie de cour en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, mais aussi d’aborder des questions touchant aux enjeux géopolitiques de ce temps. Il permet aussi de découvrir certains principes philosophiques ou religieux, à l’activité artistique, mais aussi au quotidien très concrets des habitants.

Château de Germolles 100 Place du 5 Septembre 44, 71640 Mellecey, France Mellecey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385980124 https://www.chateaudegermolles.fr Niché au cœur de la Bourgogne, non loin de Chalon-sur-Saône, le Château de Germolles est aujourd’hui la résidence des ducs de Bourgogne la mieux conservée.

Grange fortifiée puis château fort, aux XIIe et XIIIe siècles, l’édifice a été offert à la fin du XIVe siècle par le duc de Bourgogne Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de Flandre. Celle-ci a entièrement transformé le vieux bâtiment primitif pour en faire une luxueuse demeure, fruit du travail d’artistes de premier ordre tels que Claus Sluter et Jean de Beaumetz.

Grâce à son architecture, à ses décors ainsi qu’à son environnement bucolique, il est aujourd’hui reconnu comme un lieu singulier et novateur, témoignage de la vie d’une cour princière à la veille de la Renaissance. Venez donc vous plonger dans l’histoire du site : l’édifice et son parc vous ouvrent grand leurs portes ! Entre Paris et Lyon, à 10km de la sortie d’autoroute (A6) Chalon-sur-Saône, le château se situe sur la commune de Mellecey.

Visite-découverte du lieu en une dizaine d’étapes, avec l’accompagnement de guides conférenciers. Le parcours permet de comprendre la vie de cour en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, mais aussi des de…

©Matthieu Pinette / Château de Germolles