Visite du château de Gramont Château de Gramont Gramont

Visite du château de Gramont Château de Gramont Gramont samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de Gramont 20 et 21 septembre Château de Gramont Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À la découverte du château de Gramont !

Découvrez le château de Gramont, son parc et ses intérieurs meublés !

De nombreuses tapisseries vous racontent leurs histoires, et les magnifiques points de vue sur la Lomagne vous invitent au voyage.

Une visite entre art, histoire et paysages remarquables.

Château de Gramont Route de Gramont, 82120 Gramont Gramont 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563940526 http://www.gramont.monuments-nationaux.fr Ce château est lié à la mémoire du chevalier Arnaud Guilhem de Barbazau, surnommé le « chevalier sans reproche » et le « restaurateur du royaume et de la couronne de France », qui défit en combat singulier sous les murs du château de Montendre les six représentants de l’armée anglaise et fut autorisé à porter les armes pleines et entières de la Maison de France, sans altération ni brisure. Mort en 1432 de blessures de guerre, il fut inhumé à Saint-Denis avec les honneurs royaux. Est également lié à l’histoire du château, Jean-Jacques Le Franc de Pompigna, poète et fondateur de l’Académie de Montauban, dont l’ascendance maternelle était en possession de la terre de Gramont. Le château se présente comme un ensemble de constructions disposées en équerre. La branche nord est occupée par le château primitif du XIIIe siècle, constitué par un corps quadrangulaire épaulé au sud-est d’une tour carrée, dite Tour Simon de Montfort, découronnée et diminuée de trois mètres au XIXe siècle. Au sud-ouest de cette tour, les écuries sont une adjonction du XVIIe siècle, ainsi que le portail à bossages de l’entrée qui a remplacé le pont-levis. Les fenêtres à croisée de pierre, les échauguettes et archères ainsi que la charpente sont une restauration du XIXe siècle. L’aile Renaissance, sur plan classique, est constituée d’un corps central quadrangulaire, encadré de deux pavillons. L’appareil gothique des façades provient d’une forteresse qui occupait l’éperon rocheux au XIVe siècle, à l’emplacement des terrasses sud. A 62, sortie n° 8 vers Saint-Clar, D 953 puis D 40.

À la découverte du château de Gramont !

© Elodie Tranié, Centre des monuments nationaux