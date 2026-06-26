Visite du château de Grisy Grisy Vendeuvre
Visite du château de Grisy Grisy Vendeuvre mercredi 1 juillet 2026.
Vendeuvre
Visite du château de Grisy
Grisy 47 Rue du Village Vendeuvre Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-02 2026-08-15 2026-09-12
Visites libres ou accompagnées par les propriétaires.
Construit au 16e siècle, puis agrandi au 17e et 18e, ses longues façades sont élégantes, et l’un des communs préserve un pressoir à cidre, imposant et complet. Visites libres ou accompagnées par les propriétaires. .
Grisy 47 Rue du Village Vendeuvre 14170 Calvados Normandie +33 6 85 52 92 70
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English : Visite du château de Grisy
Viewings can be arranged independently or with the owners.
L’événement Visite du château de Grisy Vendeuvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental du Calvados