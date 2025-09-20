Visite du château de Hermaville Chateau d’Hermaville Hermaville

Visite du château de Hermaville 20 et 21 septembre Chateau d’Hermaville Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre et payante du château de Hermaville.

Tarif : 4€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Chateau d’Hermaville 5 rue de l’Église 62690 Hermaville Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025