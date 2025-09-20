Visite du château de Hermaville Chateau d’Hermaville Hermaville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre et payante du château de Hermaville.
Tarif : 4€ – gratuit pour les moins de 18 ans
Chateau d’Hermaville 5 rue de l’Église 62690 Hermaville Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025