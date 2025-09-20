Visite du château de Jonzac ! Site De Jonzac Jonzac

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le château de Jonzac est non seulement le symbole mais aussi l’histoire de la cité. Le parcourir, c’est découvrir un millénaire d’histoire.

La visite commence par les extérieurs préservés et restaurés de la cour d’honneur, ses aménagements et décorations. Elle se poursuit ensuite par la salle des mariages et du Conseil municipal qui sont de vraies pièces de musée. La découverte du théâtre à l’italienne du château, petit bijou au décor classé, constitue également une étape incontournable de beau voyage dans le temps. Sur la place la Fête médiévale permettra au visiteur de faire perdurer ce voyage dans le temps et l’histoire du monument.

Site De Jonzac 83 Rue Sadi Carnot, 17500 Jonzac, France Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 49 29 http://www.jonzac-tourisme.com

© Office de tourisme de Jonzac