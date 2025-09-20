Visite du château de la Balinière et ses jardins Château de la Balinière Rezé

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:15:00

Découvrez l’histoire mouvementée de cette grande demeure et ses jardins, typique des « folies » nantaises, devenue aujourd’hui le centre musical de la Balinière.

Visite commentée avec le service patrimoine et archives de la Ville de Rezé.

Rendez-vous à 14h15 et 15h15 dans la cour du château (24 rue de la Balinière)

Château de la Balinière Rue de la Balinière Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette « folie » du 18e siècle est entourée d’un jardin à la française, reconstitué d’après un plan de 1900. Le château accueille aujourd’hui le centre musical de Rezé. Tram 3 + Bus 38 : arrêt Balinière

© Ville de Rezé