Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé

Visite du château de la Chèze et dégustation Latillé samedi 9 août 2025 10:00:00.

Visite du château de la Chèze et dégustation

2 Hameau Château de la Chèze Latillé Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-08-09 10:00:00

Découvrez ce château implanté au cœur d’un grand parc à l’anglaise du XIXème. Visitez la cuisine, les extérieurs, le colombier et le puits. Finissez avec une dégustation de produits de la Maison Gault.

2 Hameau Château de la Chèze Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite du château de la Chèze et dégustation

Discover this chateau set in the heart of a large 19th-century English park. Visit the kitchen, exterior, dovecote and well. Finish with a tasting of Maison Gault products.

German : Visite du château de la Chèze et dégustation

Entdecken Sie dieses Schloss inmitten eines großen Parks im englischen Stil aus dem 19. Jahrhundert. Besuchen Sie die Küche, die Außenanlagen, den Taubenschlag und den Brunnen. Anschließend können Sie die Produkte des Hauses Gault probieren.

Italiano :

Scoprite questo castello situato nel cuore di un grande parco all’inglese del XIX secolo. Visitate la cucina, il parco, la colombaia e il pozzo. Si conclude con una degustazione di prodotti della Maison Gault.

Espanol : Visite du château de la Chèze et dégustation

Descubra este castillo situado en el corazón de un gran parque de estilo inglés del siglo XIX. Visite la cocina, los jardines, el palomar y el pozo. Termine con una degustación de productos de la Maison Gault.

