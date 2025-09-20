Visite du château de La Faye Château de la Faye Auriac-du-Périgord

Visite du château de La Faye Château de la Faye Auriac-du-Périgord samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de La Faye 20 et 21 septembre Château de la Faye Dordogne

Gratuit. Départs des visites guidées selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez le château de La Faye

Le château de La Faye a été construit au XIIIe siècle à partir d’une ancienne tour de guet, intégrée au système de défense de la châtellenie de Montignac, mis au point par Alphonse de Poitiers.

Ce « donjon » fut flanqué, aux XIVe et XVe siècles, de deux tours massives, faisant de La Faye une maison forte importante pendant la guerre de Cent Ans.

L’ensemble constitue aujourd’hui la façade sud du château. Un escalier à vis, situé dans la cour intérieure, relie ces bâtiments entre eux.

Au XVIe siècle, le château est complété sur le côté nord par le bâtiment dit « Les Galeries », formant ainsi un quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade est est alors embellie d’une tour abritant un second escalier à vis, plus large, donnant accès aux galeries aménagées en bâtiment d’habitation.

Le château connaît, à partir de 1756, une période de quasi-abandon et est vendu comme bien national à la Révolution. Tombé en ruine, il est restauré à partir de 1870.

Deux tours d’angle, nord-est et sud-est, lui sont alors associées, tandis que la chapelle du XVIe siècle, attenante au château, disparaît.

Château de la Faye Château de la Faye, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Le Defeix Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 86 12 Le château de La Faye a été construit au XIIIe siècle à partir d’une ancienne tour de guet du système de défense de la châtellenie de Montignac, mis au point par Alphonse de Poitiers.

Ce « donjon » fut accosté au XIVe et au XVe siècle de deux tours massives qui ont fait de La Faye, pendant la guerre de Cent Ans une maison forte importante. L’ensemble forme la façade Sud du château actuel. Un escalier à vis, dans la cour intérieure, relie ces bâtiments entre eux.

Au XVIe siècle, le château est complété sur le côté nord par le bâtiment dit « Les galeries » formant ainsi un quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade Est est alors embellie d’une tour qui abrite un second escalier à vis, plus large et qui donne accès aux galeries aménagées en bâtiment d’habitation.

Le château connaît, à partir de 1756, une période de quasi-abandon et il est vendu comme bien national à la Révolution. À l’état de ruine, il est restauré à partir de 1870.

Lui sont alors associées deux tours d’angle, nord-est et sud-est tandis que disparaît la chapelle du XVIe siècle attenante au château.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Vincent Hamelin, Jamie Francis