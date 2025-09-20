Visite du château de la Guignardière / château des aventuriers Château de la Guignardière Avrillé

Visite du château de la Guignardière / château des aventuriers 20 et 21 septembre Château de la Guignardière Vendée

20% de réduction sur la visite du château soit 8.80 euros au lieu de 11 euros, -20% sur le billet découverte (1 aventure au choix) et -20% sur le Pass Grande Aventure (les 3 aventures)

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre ou à l’aide d’un audioguide du château de la Guignardière classé au titre des monuments historiques. Parcours d’énigmes pour les familles sur différents thème : dinosaures, pirates et enquête dans le château.

Château de la Guignardière Route des Sables d’Olonne, 85440 Avrillé Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire 02 51 22 33 06 http://www.chateau-aventuriers.com Château Renaissance entièrement meublé dans un parc de 86ha avec étangs, allées ombragées et animaux. La construction du château, entreprise autour de 1560 par un proche de la Cour retiré en province, est interrompue avant achèvement 20 ans plus tard et ne sera reprise que pour une seule travée en 1773. L’édifice actuel est donc tronqué de la moitié de son plan initial, en U avec pavillons d’angle surélevés d’un étage ; il constitue cependant un des rares exemples d’architecture de la Renaissance en Bas-Poitou. L’uniformité des éléments employés, l’équilibre entre les lignes horizontales et verticales très également soulignées par la modénature, l’absence d’ornementation autre qu’architecturale en font une architecture austère proche des réalisations parisiennes du moment.

Château des Aventuriers