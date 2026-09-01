Visite du Château de la Guionie La Guionie Lempzours

Informations pratiques

Lempzours

Visite du Château de la Guionie

La Guionie Château de la Guionie Lempzours Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:40:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château.

Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château. .

La Guionie Château de la Guionie Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 67 28

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English : Visite du Château de la Guionie

A comprehensive 1.5-hour guided tour of the castle’s interiors and exteriors.

L’événement Visite du Château de la Guionie Lempzours a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère