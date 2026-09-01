Visite du Château de la Guionie La Guionie Lempzours
samedi 19 septembre 2026 · La Guionie · Lempzours
Informations pratiques
Lempzours
Visite du Château de la Guionie
La Guionie Château de la Guionie Lempzours Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:40:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château.
Visite guidée complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château. .
La Guionie Château de la Guionie Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 80 67 28
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English : Visite du Château de la Guionie
A comprehensive 1.5-hour guided tour of the castle’s interiors and exteriors.
L’événement Visite du Château de la Guionie Lempzours a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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