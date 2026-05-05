Visite du château de la Manta, FAI – CASTELLO DELLA MANTA, Manta

Visite du château de la Manta Dimanche 7 juin, 11h00 FAI – CASTELLO DELLA MANTA Cuneo

Entrée, visite guidée et parcours avec les experts Inscrits FAI : 6,00 € Plein tarif : 17,00 € Réduit 0-5 ans : gratuit Réduit 6-25 ans : 10,00 € Réduit conventions, handicapé, résident : 6,00 € Famille (2 adultes et enfants mineurs) : 44,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

« Rendez-vous dans le jardin » est une initiative proposée par l’APGI – Association des parcs et jardins d’Italie. La manifestation, conçue comme une authentique fête du jardin, est née en accord avec l’initiative « Rendez-vous aux jardins », qui se déroulera simultanément dans de nombreux pays européens.

Aiguisez vos yeux et prenez-en plaisir!

Une journée dédiée à la beauté et à la bonté pour découvrir la richesse surprenante du Château et de son territoire : fleurs, plantes, fruits, sirops et distillats.

Le dimanche 7 juin, la visite guidée du château s’enrichit de plus d’histoires : dans les jardins du château, le jardinier et expert agraire Ezio Facelli, offrira un focus spécial sur les arbres et les parterres du parc avec vue sur la forêt, dans le jardin des palmiers, des dégustations de miel du Château de la Manta, des confitures du jardin de la Kolymbethra, des grisons entiers à la farine Barbarià, de l’Amaro della Sila, du sirop de Rosa damascena et de la liqueur d’Arquebuse, dans la Salle des Barons, l’agronome paysagiste Aldo Molinengo proposera un approfondissement sur le jardin fresqué.

Le Jardin des Palmiers, lieu de repos et de tranquillité, proposera un parcours guidé avec visite accessible en LIS et en braille, livres pour la lecture et jeux de société.

Possibilité de consommer le pique-nique du château ou un apéritif dans le jardin. Le panier pique-nique doit être réservé à l’adresse e-mail faimanta@fondoambiente.it suite à la réservation en ligne des billets.

FAI – CASTELLO DELLA MANTA VIA DE REGE THESAURO 5 Manta 12030 Cuneo Piemonte 017587822 http://www.castellodellamanta.it [{« link »: « mailto:faimanta@fondoambiente.it »}] Un week-end dédié à la beauté pour découvrir la surprenante richesse historique, artistique, botanique et paysagère du Château de la Manta et de ses espaces verts. Anecdotes, curiosités et particularités des plantes du jardin et du bois, promenades sur la colline autour du château, explication des techniques de jardinage éco-durable, avec des propositions dans le vert même pour les plus petits.

Approfondissements spéciaux, réalisés par le Parc du Monviso, pour promouvoir des actions d’éducation et de sensibilisation sur le patrimoine de la Réserve de la Biosphère du Monviso Mab UNESCO où le Château de la Manta est situé et, par le Consortium Services Écologie et Environnement, pour souligner l’importance du compostage et de la valorisation des déchets verts. Autoroute A6 Turin-Savone, sortie Marene, continuer pour Savigliano et Saluzzo. De là, suivre les indications pour Manta.

Rendez-vous dans le jardin 2026

© Dario Fusaro