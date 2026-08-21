Visite du château de la Motte Glain, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Saint-Sulpice-des-Landes

Informations pratiques

Visite du château de la Motte Glain 19 et 20 septembre Vieilles maisons françaises – VMF 44 Loire-Atlantique

tarif : 10 € / adulte – 7 € tarif réduit – 5 €/enfant 6-16 ans – Contact au 06 80 95 26 43

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Remontant possiblement au XIIe siècle, le château de la Motte-Glain fut reconstruit progressivement durant le XVe siècle. Magnifique demeure, le château forme un logis breton au nord, et français à l’ouest, rappelant sa nature même de frontière. Entre le schiste local et le tuffeau angevin, le château se cherche entre la Bretagne et l’Anjou, rappelant son histoire complexe et issue de prestigieux commanditaires.

Visite guidée et promenade libre en exterieur.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de la Motte Glain Saint-Sulpice-des-Landes 44670 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240792499 Remontant au XIIe siècle, le château de la Motte Glain fut reconstruit progressivement durant le XVe siècle. Le château forme un logis breton au nord, et français à l’ouest, rappelant sa nature même de frontière. Entre le schiste local et le tuffeau angevin, le château se cherche entre Bretagne et Anjou. Réservé aux élèves d’établissements d’enseignement de Loire-Atlantique

Remontant possiblement au XIIe siècle, le château de la Motte-Glain fut reconstruit progressivement durant le XVe siècle. Magnifique demeure, le château forme un logis breton au nord, et français à…

Château de la Motte Glain