Visite du Château de la Planche Journées du Patrimoine Grazac

Visite du Château de la Planche Journées du Patrimoine Grazac dimanche 21 septembre 2025.

Visite du Château de la Planche Journées du Patrimoine

RV place de l’église Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée et commentée par Les Amis de Grazac sur l’histoire et l’architecture des extérieurs du Château et du parc.

.

RV place de l’église Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 03 92 39

English :

Guided tour with commentary by Les Amis de Grazac on the history and architecture of the Château and park exteriors.

German :

Geführte und kommentierte Tour von Les Amis de Grazac über die Geschichte und die Architektur der Außenanlagen des Schlosses und des Parks.

Italiano :

Visita guidata con commento di Les Amis de Grazac sulla storia e l’architettura degli esterni del castello e del parco.

Espanol :

Visita guiada comentada por Les Amis de Grazac sobre la historia y la arquitectura del exterior del castillo y del parque.

L’événement Visite du Château de la Planche Journées du Patrimoine Grazac a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire