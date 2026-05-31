Visite du château de La Porte – exposition de photos, Château de La Porte, Ternay

Visite du château de La Porte – exposition de photos 18 et 20 septembre Château de La Porte Rhône

les visites commentées partiront le matin à 10h et à 14h30 l’après-midi du samedi et du dimanche, merci de respecter ces horaires. Les visites de l’exposition de photos sont libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

réception du public au château de La Porte : visite libre de l’exposition de photos et participation possible à des visites commentées :

– de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

commentaires sur l’histoire du château et les travaux d’urgence à réaliser: partie nord, oeuvres peintes classées, les Evangélistes, parc, nymphée et sarcorphage du IIème classé MH.

Château de La Porte 4, montée Saint-Mayol 69360 Ternay Ternay 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472498181 https://www.ternay.fr https://www.facebook.com/share/p/18823tV5Xs/;http://www.instagram.com/ternaynotreville en 1529, Aymon et son fils Hugues de La Porte (échevins de Lyon, imprimeurs rue Mercière) achètent diverses propriétés sises au couchant du Prieuré Saint-Pierre, comblent les bermes (fossés) à l’est du prieuré en vue de l’implantation d’une maison des champs et de ses annexes. Il procède à l’édification de constructions de type renaissance, en partie sur des bâtis anciens (église Sainte-Marie, remparts, porte des Mornandières). le bâtiment évolue au fil des années jusqu’au XVIIè siècle où Anne de Buffevent, seule héritière, créa le parc, le nymphée, modifie le bâti par l’ajout d’un grand salon et d’une galerie, donnant ainsi sa forme définitive à l’édifice. Une chapelle sera installée dans l’aile nord où des peintures, aujourd’hui classées, et un plafond à caisson seront créées par Thomas Blanchet. A l’abandon dans les années 1968,la mairie a racheté l’ensemble. Grâce aux travaux de bénévoles, à l’initiative du Dr Junod, le bâtiment est sauvé de la ruine et racheté par la mairie. Une association est créée : le Centre Culturel du Château de La Porte pour maintenir le lieu. Elle propose des activités variées et des évènements culturels dont les Dimanches en Musique valorisant le centre historique. TER Lyon – Sérézin du Rhône

réception du public au château de La Porte : visite libre de l’exposition de photos et participation possible à des visites commentées :

©ville de Ternay 69360