Visite du château de La Roche Amenon Château de la Roche Amenon Buxeuil

Visite du château de La Roche Amenon 20 et 21 septembre Château de la Roche Amenon Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée

Visite des extérieurs du château, du jardin, de la terrasse, de la cour et de la chapelle du château.

Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Après-midi musical

Plusieurs ensembles du Conservatoire Clément Janequin de Châtellerault animeront en musique différents lieux de la propriété.

Samedi et dimanche de 14h30 à 16h30.

Château de la Roche Amenon La Roche Amenon, 37160 Buxeuil Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine 02 47 92 44 79 Le château de la Roche Amenon tire son nom d’Amenon, seigneur d’une châtellenie située sur la rive gauche de la Creuse.

Du château du XIIIe siècle, seuls quelques éléments épars subsistent. Au XVIIIe siècle, Jean Samuel d’Harembure, gouverneur de Poitiers, achète le château et fait construire le château classique que nous pouvons voir aujourd’hui.

En 1809, le comte de Vaucelles donne à l’édifice son apparence actuelle en ajoutant deux ailes s’ouvrant en éventail sur une cour fermée. La cour est bordée par des douves sèches, la conciergerie et la chapelle. Il a également aménagé le parc et les jardins en y plantant un certain nombre d’arbres remarquables.

Dans la cour de la ferme, entourée de bâtiments Napoléon III, on peut voir une fuie du XVIIe siècle qui a été remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles.

©Pays d’art et d’histoire, Grand Châtellerault