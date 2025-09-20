Visite du château de La Roque-Papailhonac Château de La Roque-Papailhonac La Roque

Visite du château de La Roque-Papailhonac Château de La Roque-Papailhonac La Roque samedi 20 septembre 2025.

Visite du château de La Roque-Papailhonac 20 et 21 septembre Château de La Roque-Papailhonac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du château de La Roque-Papailhonac

Découvrez le château de La Roque-Papailhonac, édifice chargé d’histoire niché dans un cadre naturel préservé. Lors de cette visite, vous explorerez l’architecture et les particularités de ce site remarquable, témoin de plusieurs siècles d’occupation.

L’occasion de plonger dans le passé seigneurial de la région et de mieux comprendre l’évolution du bâti rural en Aveyron.

Château de La Roque-Papailhonac La Roque, 12360 Fayet La Roque 12360 Aveyron Occitanie https://www.la-roque.fr/ Bâti à la Renaissance par les Castelnau-Bretenoux, puis embelli par le Duc d’Arpajon, le château de Fayet est une résidence de plaisance où a séjourné Henri IV. Au sein de ce château se trouve une rangée de salons avec plafonds peints, portant des thèmes alchimiques avec des cheminées en gypserie. D 902. Fléchage sur l’axe Saint-Sernin – Saint-Affique. A 4 km de l’abbaye de Sylvanès et 8 km de Camarès.

Visite du château de La Roque-Papailhonac

© DR