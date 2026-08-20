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Visite du château de la Verrerie, Chateau de la Verrerie,

samedi 19 septembre 2026 · Chateau de la Verrerie

Visite du château de la Verrerie, Chateau de la Verrerie,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau de la Verrerie
Adresse
269 rue du cimetiere 49123
Ville
49123
Département
Maine-et-Loire

Visite du château de la Verrerie 19 et 20 septembre Chateau de la Verrerie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les propriétaires vous accueillent pour partager l’histoire du château. Parcourez les extérieurs, découvrez les intérieurs fraîchement rénovés et les chambres d’hôtes.

Chateau de la Verrerie 269 rue du cimetiere 49123 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Les propriétaires vous accueillent pour partager l’histoire du château. Parcourez les extérieurs, découvrez les intérieurs fraîchement rénovés et les chambres d’hôtes.

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