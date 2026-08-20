Visite du château de la Verrerie, Chateau de la Verrerie,
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de la Verrerie
Informations pratiques
Visite du château de la Verrerie 19 et 20 septembre Chateau de la Verrerie Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les propriétaires vous accueillent pour partager l’histoire du château. Parcourez les extérieurs, découvrez les intérieurs fraîchement rénovés et les chambres d’hôtes.
Chateau de la Verrerie 269 rue du cimetiere 49123 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Les propriétaires vous accueillent pour partager l’histoire du château. Parcourez les extérieurs, découvrez les intérieurs fraîchement rénovés et les chambres d’hôtes.
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